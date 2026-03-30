LASTRA A SIGNA – “Getsemani, riflessione e Passione” al Teatro delle Arti. Ovvero parole, meditazione e musica dal vivo per un viaggio nella notte della Passione: l’appuntamento è per venerdì 3 aprile alle 21. La serata vedrà la partecipazione dei lettori ad alta voce delle sezioni soci Coop e attori provenienti da altri teatri. Sarà arricchita dalla musica dal vivo del coro Gospel Workshop Voices, diretto da Paolo Brandani, con Jolanda Bass (basso e voce), Walter Tognotti (chitarra) e Beatrice Caparrini (flauto). Lo spettacolo accompagna il pubblico in un percorso interiore e collettivo nell’orto del Getsemani, luogo simbolico dell’agonia e della solitudine di Gesù nella notte della Passione. Attraverso la lettura corale ad alta voce, i testi di Mauro Marzi – ispirati alle riflessioni degli evangelisti Matteo e Luca – si trasformano in un’esperienza condivisa, capace di interrogare il presente e toccare temi universali come il tradimento, la menzogna, il potere e il perdono. Al centro della narrazione emergono interrogativi profondi: cosa sarebbe accaduto se Pilato avesse ascoltato la moglie Procula? Come si intrecciano la sofferenza di una madre, il tradimento di Giuda e le fragilità di Pietro? Una riflessione che attraversa la Passione con uno sguardo contemporaneo, nel segno del perdono così come richiamato da Papa Francesco. Un incontro fra parola e musica, fra riflessione spirituale e partecipazione emotiva, pensato per il tempo pasquale e aperto a tutta la comunità. Parte del ricavato della serata sarà devoluto ad Avis Malmantile. Informazioni e prenotazioni: biglietteria@tparte.it – 055 8720058 – 371 1152940 – www.tparte.it.