Giani: “Tramvia e nuova viabilità, la Regione mette in bilancio 30 milioni di euro come contributo straordinario”

FIRENZE – La Regione Toscana ha inserito in bilancio 30 milioni di euro come contributo straordinario per sostenere il Comune di Firenze nella realizzazione del collegamento viario Le Piagge-Manifattura Tabacchi, che prevede in particolare nuove viabilità correlate alla tramvia nelle aree di Ponte all’Indiano e delle vie Pistoiese e Rosselli. “Questo intervento – ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – concorrerà a fluidificare l’intera viabilità dell’area a nord-ovest di Firenze e farà parte di una complessiva opera della Regione a sostegno della città e della modernizzazione del suo sistema viario e di connessioni. Ricordo infatti che grazie anche alla tramvia 4.1 Leopolda-Piagge si andrà ad alleggerire moltissimo l’impatto dei flussi di traffico provenienti dall’area nord-ovest e diretti verso il centro della città. La tramvia, partendo dalla stazione Leopolda, si connetterà alle Piagge rendendo un servizio importante. Una tramvia che potrà alleggerire la pressione da parte dell’occidente fiorentino verso il centro della città”.

Il presidente ha inoltre spiegato che il progetto per la realizzazione della nuova tramvia prevede che venga trasformato in binario tramviario un binario ferroviario e si recuperi spazio con l’eliminazione di un terrapieno nato per sostenere l’antica ferrovia Leopolda che da Firenze andava a San Donnino e poi verso Empoli, Pontedera, Pisa e Livorno, ma oggi non è più in funzione. “Con l’abbattimento del terrapieno – ha concluso Giani – si ottiene uno spazio permeabile e lineare che consente di realizzare, oltre al binario della tramvia, anche due canali stradali sui lati: quando questa nuova viabilità sarà realizzata uscendo dal Ponte all’Indiano sarà possibile dirigersi direttamente verso Porta al Prato, dimezzando di fatto il traffico su via Baracca. Sono convinto che queste scelte offriranno ai cittadini che vivono o lavorano nel capoluogo regionale una migliore qualità della vita”.