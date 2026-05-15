Giardini: continua la manutenzione delle aree verdi a Carmignano, frazione per frazione    

CARMIGNANO – Altri giardini, altri interventi di restyling: continua l’opera di manutenzione delle aree pubbliche attrezzate. Dopo la prima fase, che ha interessato prevalentemente gli spazi verdi di Seano (via Lisi), Carmignano (via Bicchi), Comeana (via Leopardi), si allunga la lista dei luoghi interessati a lavori di messa in sicurezza degli arredi e di cura delle strutture. “I nostri spazi pubblici – dice il sindaco Edoardo Prestanti – devono essere la casa di tutti i cittadini, ambienti in cui stare bene”. Altri 50mila euro sono a bilancio per compiere azioni di pulizia, stuccatura e verniciatura delle parti in legno, riparazioni varie con eventuale installazione di pezzi di ricambio, controlli di stabilità, blocco e serratura bulloni, rimozione attrezzature vecchie e non riparabili, nuove pavimentazioni e percorsi anticaduta. “Un’azione completa, – dice l’assessore alle opere pubbliche Chiara Fratoni – che prosegue, eseguita frazione per frazione, per consentire una tranquilla e serena frequentazione, nel massimo decoro”. Un’azione che è il risultato di un’estesa verifica, che ha portato alla definizione di questo ulteriore progetto di fattibilità tecnica ed economica.

I lavori riguardano le aree verdi pubbliche del territorio comunale: via Redi (Carmignano), giardino scuola infanzia “Ida Baccini” (Santa Cristina a Mezzana); via Meazza e via Bartoli (La Serra), giardino ex scuola Grotta delle Fate e via Fontemorana (Bacchereto), via Beethoven (Comeana), giardino scuola infanzia “Vittoria Contini Bonaccossi”, via Casorati e via Levi (Seano); via Spinelli (Poggio alla Malva), via La Nave.

“Nella sistemazione delle nostre aree pubbliche – aggiunge Prestanti – investiamo non poche risorse. I giardini sono spazi aperti per il tempo libero, che devono essere perfettamente funzionali”. Il Comune proseguirà comunque nel monitoraggio delle aree verdi (“La verifica – spiega Fratoni – del loro stato è continua”): l’amministrazione spende circa 16mila euro, quest’anno e per il 2027, per l’incarico ad una ditta specializzata, anche per l’esecuzione di piccoli lavori di manutenzione.