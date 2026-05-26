Giardini, interventi di riqualificazione in via Redi e via Leopardi a Comeana e alla scuola Buricchi

CARMIGNANO – Continuano gli interventi di riqualificazione e cura degli spazi verdi di Carmignano: il Comune ha messo in cantiere un altro intervento, per una spesa complessiva che si avvicina a 42 mila euro, per la manutenzione del giardino della scuola primaria Buricchi di Carmignano e per la sistemazione e cura dei due campetti da calcio, aperti, inseriti nei giardini pubblici di via Redi a Carmignano e di via Leopardi a Comeana. “E’ un ulteriore intervento – afferma l’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni – con il quale procediamo nella nostra opera di salvaguardia degli spazi pubblici, per rendere la loro frequenza sempre più piacevole”. I lavori prevedono varie fasi: la rimozione delle recinzioni che perimetrano entrambi i campini e la sostituzione con una nuova rete a maglia larga plastificata di 2,25 metri; la realizzazione di un nuovo cancellino di ingresso pedonale nel campino di via Francesco Redi; la costruzione di due nuovi impianti da calcetto in via Redi e via Leopardi; la nuova tracciatura dei due campi da basket presenti in via Redi e via Leopardi; la pavimentazione per la realizzazione di due ambienti di gioco: “dell’oca” e “della campana”. “I due giardini, date le dimensioni e le varie possibilità di attività all’aria aperta che offrono, hanno un bacino di utenza molto ampio e sono sempre molto frequentati. L’obiettivo dell’amministrazione – continua Fratoni – è mettere in sicurezza i campini da calcio e valorizzare, rendendolo più fruibile, il giardino della scuola primaria Bogardo Buricchi”.