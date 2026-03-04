Giardini pubblici: nuovi arredi e attrezzature ludiche

CALENZANO – Si stanno concludendo in questi giorni gli interventi di sostituzione e manutenzione straordinaria degli arredi e delle attrezzature ludiche nelle aree verdi di Calenzano. Gli interventi per il ripristino ammontano a 32mila euro, oltre a 14mila euro per la nuova postazione al giardino di via delle Bartoline in cui sono stati installati scivolo, altalene e dondolo. Le sostituzioni o riparazioni […]

CALENZANO – Si stanno concludendo in questi giorni gli interventi di sostituzione e manutenzione straordinaria degli arredi e delle attrezzature ludiche nelle aree verdi di Calenzano. Gli interventi per il ripristino ammontano a 32mila euro, oltre a 14mila euro per la nuova postazione al giardino di via delle Bartoline in cui sono stati installati scivolo, altalene e dondolo. Le sostituzioni o riparazioni straordinarie sono state pianificate in base al monitoraggio svolto annualmente da un ente terzo certificato, che ha ispezionato e valutato le attrezzature presenti nelle aree pubbliche. Gli interventi maggiori sono concentrati in via Nuova, sui giochi: torre scivolo, giostra girevole, gioco elastico e canestro con paratia. Interventi anche in via Faggi, via Manara, via Tagliafraschi, via Matteotti, a Carraia, nel giardino della scuola Rodari e altre località. A questi interventi si è aggiunta anche la posa di dieci tavoli da picnic, di cui 5 inclusivi.