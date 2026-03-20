“Giardini selvaggi”, la rassegna di film del CAI presenta “Straordinarie” al Grotta

SESTO FIORENTINO – Giovedì 26 marzo alle 21, al Cinema Grotta sarà proiettato il film “Straordinarie” di Giorgia Lazzarini, ultimo film della rassegna “Giardini Selvaggi”. La serata sarà arricchita da un’introduzione speciale con Stefania Avanzinelli del Rifugio Orto di Donna, che porterà una testimonianza diretta legata alla vita in montagna e ai temi del documentario. Il film racconta […]

SESTO FIORENTINO – Giovedì 26 marzo alle 21, al Cinema Grotta sarà proiettato il film “Straordinarie” di Giorgia Lazzarini, ultimo film della rassegna “Giardini Selvaggi”. La serata sarà arricchita da un’introduzione speciale con Stefania Avanzinelli del Rifugio Orto di Donna, che porterà una testimonianza diretta legata alla vita in montagna e ai temi del documentario. Il film racconta storie di donne che vivono e lavorano in alta quota. La rassegna “Giardini Selvaggi”, promossa dal Club Alpino Italiano, è dedicata al cinema di montagna e ai temi del rapporto tra uomo e natura.