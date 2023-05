Giardini sonori: sabato 4 giugno a Le Croci il prossimo appuntamento

CALENZANO – Prosegue la rassegna “Giardini Sonori” per valorizzare i giardini di Calenzano grazie a iniziative culturali fruibili negli spazi aperti. L’appuntamento è per domenica 4 giugno con lo “Swing in allegria” dei Talking Ties che arriva nelle aree verdi delle Croci, al campo sportivo, alle 16, per poi spostarsi alle ore 17 al parco […]

CALENZANO – Prosegue la rassegna “Giardini Sonori” per valorizzare i giardini di Calenzano grazie a iniziative culturali fruibili negli spazi aperti. L’appuntamento è per domenica 4 giugno con lo “Swing in allegria” dei Talking Ties che arriva nelle aree verdi delle Croci, al campo sportivo, alle 16, per poi spostarsi alle ore 17 al parco delle Rimembranze di Legri e infine alle 18 in via Grandi a Carraia. Per informazioni: 0558833292 cultura@comune.calenzano.fi.it Domenica 11giugno sarà la volta di “Quando la banda passò…”: la banda di Malmantile porta le sue note alle 16 ai giardini al ponte alla Marina nel quartiere Nome di Gesù; alle 17 si sposterà in piazza della Resistenza e alle 18 in via Squilloni a Settimello.