Giardino63, il nuovo locale estivo che anima le serate con musica, food e un’atmosfera unica. Sabato 7 giugno l’apertura

CALENZANO – Calenzano si prepara ad accogliere una nuova proposta per le serate estive: sabato 7 giugno apre Giardino63, un locale innovativo e accogliente, in via Dante Alighieri 63, che promette di diventare il punto di riferimento per chi cerca buon cibo, ottimi drink e musica di qualità. Situato in un’atmosfera informale e moderna, Giardino63 sarà aperto dal lunedì al sabato, con chiusura domenicale. Il cuore pulsante del locale sarà un originale container bar, un elemento distintivo che aggiunge un tocco di design e originalità all’esperienza degli ospiti. Il calendario settimanale delle serate è pensato per offrire momenti di convivialità e relax, ciascuno con una propria identità: il mercoledì torna l’aperitivo, quest’anno arricchito dalla musica jazz dal vivo, perfetto per chi ama rilassarsi ascoltando note raffinate. Il giovedì sarà invece una serata speciale all’insegna del benessere, con la presenza di un massaggiatore professionista e una ballerina di danza del ventre. Suoni e movimenti si fondono in un’esperienza sensoriale unica. Il venerdì debutta “Milano Torino – l’aperitivo italiano”, evento che unisce alta gastronomia a una selezione musicale rigorosamente italiana, per celebrare la nostra tradizione sonora. Sabato, infine, spazio a una selezione musicale moderna e variegata, con sonorità contemporanee che spaziano tra i generi, pensate per coinvolgere e far divertire il pubblico. Il menu di Giardino63 è un viaggio nello street food e non solo, con piatti gustosi e curati, pensati per accompagnare al meglio una vasta scelta di birre artigianali e cocktail creativi. Un’offerta dinamica, basata su ingredienti freschi e sapori autentici. Giardino63 si prepara così a diventare un luogo dove socialità, musica e buona cucina si incontrano per regalare a Calenzano – e a tutta la Piana – un’estate all’insegna del gusto e del divertimento. Questo il link per la prenotazioni dei tavoli https://form.jotform.com/251522664323351 – telefono 342 9429412. Facebook – https://www.instagram.com/giardino.63/