Ginevra Taddeucci cala il poker: i Mondiali di nuoto si chiudono con quattro medaglie d’argento

LASTRA A SIGNA – Poker di medaglie d’argento per la lastrigiana Ginevra Taddeucci ai Mondiali di nuoto a Singapore. L’ultima in ordine di tempo nella staffetta mista 4×1,5 chilometri dove, insieme agli altri atleti, ha confermato il piazzamento ottenuto nella precedente competizione iridata. Grazie al quartetto formato da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e […]

LASTRA A SIGNA – Poker di medaglie d’argento per la lastrigiana Ginevra Taddeucci ai Mondiali di nuoto a Singapore. L’ultima in ordine di tempo nella staffetta mista 4×1,5 chilometri dove, insieme agli altri atleti, ha confermato il piazzamento ottenuto nella precedente competizione iridata. Grazie al quartetto formato da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri che ha chiuso la propria gara in 1h09’15”4, a 2”1 dai tedeschi campioni del mondo. Grazie anche a questo risultato l’Italia vince quindi il trofeo per nazioni con 148 punti (62 uomini, 54 donne, 32 staffette). Per la Taddeucci una medaglia che va ad aggiungersi a quelle già conquistate rispettivamente sulla distanza dei 3, 5 e 10 chilometri, sempre in acque libere.

A Lastra a Signa, dove risiede con la famiglia, è molto conosciuta e apprezzata, spesso si allena nella piscina comunale Solarium gestita dalla società Iride e dove, proprio pochi giorni prima di partire per i Mondiali, ha ricevuto l’abbraccio e un riconoscimento pubblico alla presenza di autorità e sportivi. L’ultimo di una lunga serie, come quelli del Vespa Club Lastra a Signa, di cui è socia insieme al babbo, e della U.N.V.S. sezione delle Signe, che due anni fa l’ha premiata come atleta dell’anno mentre in un secondo momento è stata la delegazione U.N.V.S. a premiarla come migliore atleta toscana. Felice il delegato Coni di Firenze, Gianni Taccetti, anche lui di Lastra a Signa, che, oltre ai complimenti a Ginevra da parte di tutto lo sport fiorentino, esprime “la gioia di avere nuovamente a Lastra a Signa e nella Città Metropolitana un’importante atleta azzurra, in un territorio che ha sempre espresso fin dal dopoguerra atleti olimpionici e campioni d’Italia che hanno contribuito a valorizzare – e lo fanno tuttora – il cospicuo lavoro dell’associazionismo lastrigiano nelle varie discipline sportive. “Complimenti – si legge invece sulla pagina Facebook del Comune – alla nostra concittadina Ginevra Taddeucci per l’ennesimo successo ottenuto al Campionato mondiale di Singapore. Bravissima”.