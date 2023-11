SESTO FIORENTINO – Giochi da tavolo e di ruolo alla Biblioteca Ragionieri in programma sabato 25 novembre a partire dalle 15, in occasione dell’International Games Month. Si possono trovare i Giochi da Tavolo: dai grandi classici alle ultime novità fino ai giochi con miniature e i Giochi di Ruolo: per inventare le storie dei tuoi personaggi. I giochi da tavolo e wargames sono senza prenotazione. L’evento investigativo extra su “Sherlock consulente investigativo” è su prenotazione, telefonare al 0554496851 consigliato per adulti e per chi ha più di 16 anni. Due turni da tre tavoli (massimo 4 persone): il primo turno dalle 16 con durata massima per risolvere il caso ore 19. Il secondo turno parte alle 20.30 con durata massima per risolvere il caso 23.30. Inoltre per i giochi di ruolo ci saranno tante sessioni a cura di Kraken GDR pensate sia per adulti sia per ragazzi.