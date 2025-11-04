Giochi di ruolo per un lungo pomeriggio alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Un lungo pomeriggio in Biblioteca per trasformarsi in uno dei molti protagonisti dei giochi di ruolo. Sabato 15 novembre, in occasione dell’International Games Month 2025 dalle 15 fino a mezzanotte, alla biblioteca Ragionieri a Doccia ci sarà una grande giornata di giochi. Tantissimi giochi da tavolo e diversi tavoli dedicati ai giochi […]



SESTO FIORENTINO – Un lungo pomeriggio in Biblioteca per trasformarsi in uno dei molti protagonisti dei giochi di ruolo. Sabato 15 novembre, in occasione dell’International Games Month 2025 dalle 15 fino a mezzanotte, alla biblioteca Ragionieri a Doccia ci sarà una grande giornata di giochi. Tantissimi giochi da tavolo e diversi tavoli dedicati ai giochi di ruolo a cura di Save The Meeple, Kraken GDR , Gamelot-Il Regno dei Giochi , Maicol del Punto Ludico. Si potrà partecipare solamente su prenotazione, ma le possibilità di trasformarsi in investigatori come nei casi extra di “Sherlock consulente investigativo” a cura di Marco Gufarelli. Nel gioco i partecipanti diventeranno dei veri e propri detective per portare a termine il gioco. Due turni da tre tavoli (fino a un massimo di 4 persone al tavolo): il primo turno dalle 16 con durata massima per risolvere il caso ore 19; il secondo turno dalle 20.30 con durata massima per risolvere il caso ore 23.30. Il gioco è consigliato per le persone da 16 anni in su. Su prenotazione, telefonare al 0554496851 negli orari della biblioteca.

Per gli appassionati di battaglie nell’area War Games alle 15 ci sarà Bantry Bay 1796: le truppe francesi, tentano lo sbarco in Irlanda per portare la rivoluzione in Inghilterra. In realtà le navi naufragarono per le condizioni del mare veramente incredibili. L’associazione I 3 moschettieri, propone lo scenario modificandolo in una battaglia navale fra vascelli francesi e inglesi. E poi ancora due giochi sulla Battaglia di Pavia visto che ne ricorre il cinquecentenario a cura di AFBIS Associazione fiorentina battaglie in scala: “La cattura di Francesco I” e “La battaglia di Pavia”. Non mancherà il Demo di Mahjong dalle 16.30 alle 18.30 , popolare gioco cinese che ha come obbiettivo accoppiare le tessere che contengono la stessa immagine per poterle scartare.