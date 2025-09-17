Giochi e giocattoli: torna l’appuntamento con tante novità dalle carte Pokemon ai Teddy Bear

CALENZANO – Arrivano i Pokemon in versione carte giapponesi: è questa una delle molte novità della kermesse dedicata ai giocattoli organizzata da Agostino Barlacchi all’Hotel Delta Florence domenica 5 ottobre. L’appassionante esposizione è aperta non solo ai collezionisti, ma anche a tutti i curiosi che amano i giochi e i giocattoli d’altri tempi. Saranno presenti […]

CALENZANO – Arrivano i Pokemon in versione carte giapponesi: è questa una delle molte novità della kermesse dedicata ai giocattoli organizzata da Agostino Barlacchi all’Hotel Delta Florence domenica 5 ottobre. L’appassionante esposizione è aperta non solo ai collezionisti, ma anche a tutti i curiosi che amano i giochi e i giocattoli d’altri tempi. Saranno presenti negli oltre mille metri quadri dell’esposizione dalle 9 alle 15 numerosi collezionisti che arriveranno da tutta Italia con le loro proposte di soldatini, bambole, giocattoli in latta, con la possibilità di scambiare i loro doppioni le proprie esperienze di nuovi ritrovamenti. “In questa edizione – spiega Barlacchi – c’è anche una grande novità: saranno presenti nuovi collezionisti con tanti giocattoli risalenti ai primi anni 60 e già divenuti oggetto di scambio. Ma la passeggiata fra il collezionismo continua anche per la gioia del pubblico femminile con il top di bambole di tutte le fatture, dimensioni, ed epoche”.

Non mancheranno le Barbie nelle diverse versioni e poi le bambole Lenci con i loro accessori e abiti. Non mancheranno i collezionisti di auto, moto, navi, aerei, e tanti, tanti soldatini di piombo, pasta fino ai più moderni in plastica. Una interra collezione di soldatini di piombo della francese “Mignot“ dei primi del secolo sarà in mostra per la gioia dei collezionisti di storia francese e delle guerre napoleoniche. “E poi ci saranno i soldatini in pasta di una grande collezione proveniente dal Belgio – precisa Barlacchi – e in questa edizione una novità assoluta i giochi delle carte giapponesi Pokemon lanciate in Giappone nel 1996 come passatempo e tornei per i ragazzi tanto da divenire un fenomeno mondiale conquistando subito ricercatori per le carte più rare. Oggi a quasi trent’anni da queste prime uscite delle carte che raffigurano animali domestici dalle sembianze mostruose che non fanno male a nessuno vengono adoperate nei giochi come battaglie incruente ma anche per raccoglierle per pura passione e nostalgia per le nuove continue uscite”.

Sarà presente anche un’altra collezione di orsacchiotti, i Teddy Bear dal nome del presidente americano Theodore Roosvelt quando si rifiutò in una battuta di caccia di sparare ad un cucciolo di orso. “Il fondatore di una famosa fabbrica americana di giocattoli ne creò subito un orsacchiotto – racconta Barlacchi – e chiese al presidente di chiamarlo Tdeddy e da allora furono i compagni dei sogni dei ragazzi di tutto il mondo insieme ad un’altra marca tedesca di peluche i famosi Steiff”. E per tutti ci sarà lo stand degli esperti che potranno assegnare una paternità di fabbriche, anni di costruzione ai giocattoli e consigli sulla conservazione e restauro degli stessi.