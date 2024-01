Gioco d’azzardo, psicologi toscani: “Il boom fra i minori? Pensano di garantirsi il futuro con una vincita”

FIRENZE – “I numeri dei minori in Toscana sono preoccupanti, emerge come il gioco d’azzardo sia una pratica diffusa tra i giovani dai “gratta e vinci” alle criptovalute. Famiglie, scuola e istituzioni, con l’aiuto dei professionisti sociosanitari devono lavorare insieme per fermare questo fenomeno”: a dirlo è la presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana, Maria Antonietta Gulino. “È […]

FIRENZE – “I numeri dei minori in Toscana sono preoccupanti, emerge come il gioco d’azzardo sia una pratica diffusa tra i giovani dai “gratta e vinci” alle criptovalute. Famiglie, scuola e istituzioni, con l’aiuto dei professionisti sociosanitari devono lavorare insieme per fermare questo fenomeno”: a dirlo è la presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana, Maria Antonietta Gulino.

“È troppo facile per un minore accedere al gioco d’azzardo, specialmente sul web: adesso ai ragazzi vengono promessi guadagni rapidi anche tramite nuove forme di scommesse come il trading on line”, aggiunge Caterina Primi, professoressa ordinaria del Dipartimento Neurofarba dell’Università di Firenze. “Tra i fattori di rischio – aggiunge – emerge che i ragazzi sono convinti di potersi garantire un futuro tramite una vincita fortunata, bisogna aiutarli a decostruire questa percezione errata e insegnargli a ragionare correttamente sui rischi e le probabilità. Nell’ambito del progetto “Prize”, partito nel 2019 e ancora in corso, abbiamo incontrato 4.000 ragazzi toscani nelle scuole secondarie di secondo grado per promuovere la prevenzione: quella che si profila è una situazione ad alto rischio su cui bisogna cercare di intervenire in fretta con un approccio multidisciplinare”.