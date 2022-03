Giornata della donna: letture, mostre e spettacoli

SESTO FIORENTINO – “Ricordati chi sei e di cosa sei capace”: sono le parole di Virginia Woolf, tratte dal saggio “Una stanza tutta per sé”, ad accompagnare il programma delle iniziative per la Giornata internazionale della Donna promosse dal Comune di Sesto Fiorentino attraverso la Consulta delle Donne, con il coinvolgimento di numerose realtà del […]

SESTO FIORENTINO – “Ricordati chi sei e di cosa sei capace”: sono le parole di Virginia Woolf, tratte dal saggio “Una stanza tutta per sé”, ad accompagnare il programma delle iniziative per la Giornata internazionale della Donna promosse dal Comune di Sesto Fiorentino attraverso la Consulta delle Donne, con il coinvolgimento di numerose realtà del territorio. Dal 4 marzo all’8 aprile sono in programma proiezioni, mostre, letture e spettacoli dedicati alla donna e alla sua condizione.



“Nel 140esimo anniversario dalla nascita, siamo volute partire da Virginia Woolf, la cui vita, il cui pensiero, le cui parole tanto hanno dato alla riflessione femminista – ricorda Irene Falchini, consigliera delegata per le Pari opportunità – Le iniziative sono quantomai variegate, grazie all’impegno delle tante associazioni coinvolte, e coprono gli ambiti più diversi, dalla cultura allo sport. Le forti diseguaglianze nelle condizioni materiali quasi sempre si riflettono in ancor più forti diseguaglianze di genere: che l’8 marzo sia l’occasione per rilanciare il nostro impegno”.