Giornata della memoria: l’omaggio di Forza Italia al Memoriale italiano di Auschwitz

FIRENZE – Per non dimenticare l’atrocità e lo sterminio. Stamani Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Foza Italia-Centrodestra per il cambiamento, insieme a Angelo-Victor Caruso, coordinatore di Forza Italia a Campi, Maria Tauriello, consigliere comunale a Sesto a Fiorentino, e Franca Innocenti Barocchi, responsabile provinciale eventi di Forza Italia, insieme a una folta delegazione di campigiani, si sono recati a Firenze presso il centro Ex3 a Gavinana per visitare il Memoriale italiano di Auschwitz: l’opera d’arte contemporanea collocata nell’ex campo di sterminio e poi smantellata, che ha trovato una nuova casa a Firenze nel maggio dell’anno scorso. “In questo modo – ha precisato Gandola – abbiamo voluto onorare la giornata della memoria, che sarà celebrata domani in tutto il mondo. Sono trascorsi ormai più di settant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale e ricordare le vittime dell’olocausto resta ancora un’esigenza di fondamentale importanza. Trasmettere alle future generazioni in tutta la sua mostruosità il ricordo di quanto accaduto è l’unico modo per preservare la memoria delle vittime ed evitare che l’inarrestabile trascorrere del tempo cancelli o attenui nella mente umana l’atrocità degli eventi passati. La conoscenza di quell’orrendo evento va trasmesso perché rappresenti sempre un monito e affinché la conquistata civiltà non sia mai più posta in pericolo. Tutti siamo chiamati a operare in questa direzione, nessuno escluso. Ricordare la stagione dell’odio e dello sterminio, ha concluso il consigliere, può rafforzare i valori che hanno visto nascere e progredire la nostra repubblica, valori per i quali ciascuno di noi, rappresentando le istituzioni, si deve sentire impegnato”.