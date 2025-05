“Giornata della Polizia locale”: Francesco Frutti premiato per l’impegno durante l’alluvione del 2023 a Campi

CAMPI BISENZIO – Attualmente dirigente della Polizia locale dell’Unione Valdera, Francesco Frutti è stato dal 2020 all’inizio del 2024 ilo comandante della Polizia municipale a Campi Bisenzio. Il più giovane di tutta la Toscana. E venerdì scorso, 16 maggio, in occasione della prima “Giornata della Polizia locale” voluta dalla Regione Toscana è stato premiato, insieme ad altri, dal presidente Eugenio Giani. “Un riconoscimento che commuove e onora”, scrive Frutti in un post su Facebook. Non a caso, l’ex comandante della Municipale campigiana ha ricevuto, “con grande emozione”, ha avuto questo riconoscimento “per merito speciale dal presidente della Regione Toscana per l’impegno profuso nel mio ruolo di Comandante della Polizia locale di Campi Bisenzio durante i drammatici giorni dell’alluvione che ha colpito il nostro territorio nel novembre 2023. Ricevere questo attestato è motivo di profondo orgoglio, ma anche un momento di riflessione: ripensare a quei giorni in cui tutto sembrava perduto, alla fatica, alle rinunce, alla determinazione condivisa, rende questo gesto ancora più significativo. Il mio grazie più sincero va alla Regione Toscana, agli uomini e alle donne del Comando di Polizia locale di Campi Bisenzio per il coraggio e la dedizione dimostrati, a tutti i Comandi che ci hanno affiancato e supportato e ai volontari venuti da ogni parte d’Italia, che con generosità e umanità hanno condiviso con noi ore difficili e indimenticabili. Questo riconoscimento è di tutti noi”.