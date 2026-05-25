CAMPI BISENZIO – C’è ancora tutto il pomeriggio, per i soci Coop, per recarsi al presidio di prevenzione Coop.fi presso il Superstore di Campi Bisenzio in via del Campo. Qui, infatti, in collaborazione con Misericordia di Campi Bisenzio e Ambulatori della Misericordia, fino alle 18 è possibile prenotarsi a uno degli incontri informativi di prevenzione, con la relativva visita, con un medico specializzato in endocrinologia. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Unicoop Firenze in occasione della “Giornata mondiale della tiroide”. All’apertura del gazebo erano presenti il Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio, Cristiano Biancalani, il presidente di Ambulatori della Misericordia, Cristian Cesari, Claudio Vanni, direttore delle relazioni esterne di Unicoop Firenze, e Franca Frati, presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio.
Giornata mondiale della tiroide: informazione e visite per i soci Coop in collaborazione fra Misericordia, Ambulatori della Misericordia e Unicoop Firenze
CAMPI BISENZIO – C’è ancora tutto il pomeriggio, per i soci Coop, per recarsi al presidio di prevenzione Coop.fi presso il Superstore di Campi Bisenzio in via del Campo. Qui, infatti, in collaborazione con Misericordia di Campi Bisenzio e Ambulatori della Misericordia, fino alle 18 è possibile prenotarsi a uno degli incontri informativi di prevenzione, […]