Giornata mondiale delle api, eventi e iniziative per sensibilizzare sull’importanza della tutela della biodiversità e un futuro sostenibile 

LASTRAA SIGNA – Preservare la biodiversità per un futuro sostenibile: questo il concetto e l’obiettivo alla base del programma di eventi promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto comprensivo, il Centro sociale residenziale e la biblioteca comunale in occasione della Giornata mondiale delle api. Il programma partirà lunedì 19 maggio quando alle 16.45 al Centro sociale residenziale si terrà il laboratorio creativo “Ape Maia e le altre api-party” a cura dell’artista Valentina Gudina, a seguire merenda per tutti. Martedì 20 maggio alle 17.45 alla biblioteca Comunale (Sala eventi) presentazione della mostra fotografica “Ali di vita” di Elena Bacchi. Seguirà la proiezione di immagini realizzate e raccolte dalla fotografa sul tema degli insetti e farfalle che lavorano per garantire la biodiversità e la salute degli ecosistemi. All’interno della mostra saranno esposte anche le foto di Elisa Scali, presentate al 45° corso di fotografia del gruppo Il Cupolone Bfi Cafiap, Destinazione Bellezza. La mostra sarà visitabile fino al 2 giugno negli spazi del Centro sociale (primo e secondo piano) e della biblioteca comunale di via Togliatti.

Mercoledì 21 maggio alle 16.30 presso i giardini del Centro Sociale laboratorio di educazione ambientale “I mille segreti dell’alveare” a cura di Bucolica Circolo Culturale Agricolo. A seguire merenda per tutti a base delle diverse varietà di miele provenienti dal territorio e pane di grani antichi (con alternativa senza glutine). Infine giovedì 22 maggio alle 21 nella sala eventi della biblioteca proiezione del film “Honeyland – il regno delle api” di Tamara Kotevska e Lyubomir Stefanov. Il film è stato candidato agli Oscar 2020 nella categoria miglior film e migliore sceneggiatura. Durante la prossima settimana, inoltre, nelle scuole del territorio sarà distribuito un sacchettino contenente dei semi da piantare per far crescere fiori che permetteranno alle api di trovare rifugio e cibo, attraverso il polline. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e a partecipazione gratuita.

“Prosegue il lavoro di questa amministrazione – ha spiegato la vicesindaco e assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni – a sostegno, con la finalità di tutelare e sensibilizzare su un argomento che ci sta particolarmente a cuore e che riguarda il prezioso lavoro che questi insetti impollinatori svolgono quotidianamente a salvaguardia della biodiversità e dell’ambiente”. “Nel programma di quest’anno – ha aggiunto l’assessore all’agricoltura Francesca Tozzi – oltre ai laboratori educativi e creativi abbiamo inserito anche una mostra e la proiezione di un film: la finalità è quella di raggiungere un pubblico diversificato su temi così significativi sia per l’ambiente, che per preservare gli ecosistemi e la produzione alimentare globale”.