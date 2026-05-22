Giornata mondiale delle api: il Comune presenta la prima mappa degli apicoltori del territorio

LASTRA A SIGNA – Le api e gli apicoltori sono i protagonisti delle iniziative promosse dal Comune di Lastra a Signa in occasione della giornata mondiale delle api e degli insetti impollinatori. È stata presentata ieri in sala consiliare la prima “Mappa degli apicoltori del territorio”, una mappatura delle realtà apistiche locali, autorizzate alla vendita diretta. […]

LASTRA A SIGNA – Le api e gli apicoltori sono i protagonisti delle iniziative promosse dal Comune di Lastra a Signa in occasione della giornata mondiale delle api e degli insetti impollinatori. È stata presentata ieri in sala consiliare la prima “Mappa degli apicoltori del territorio”, una mappatura delle realtà apistiche locali, autorizzate alla vendita diretta. L’obiettivo della mappa degli apicoltori è duplice: da un lato favorire cittadini e i turisti nella ricerca di prodotti locali, creando un collegamento diretto tra produttori e consumatori e dall’altro darevisibilità e offrire alle aziende apistiche del territorio una vetrina, con la finalità di rafforzare la rete dei produttori e a far conoscere meglio a tutta la cittadinanza il loro prezioso lavoro. Gli apicoltori presenti sulla Mappa sono: Azienda agricola Chiarelli Valerio, Bucolica Circolo Culturale Agricolo, Azienda Agricola I Colli di Marliano e Azienda Agricola Marchionni. La mappa sarà in distribuzione all’Ufficio turistico, allo Sportello unico al cittadino, alla Biblioteca comunale e nelle strutture ricettive del territorio.

“Le api sono un indicatore fondamentale della salute del nostro territorio, – ha spiegato il vicesindaco e assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni – con questa mappa vogliamo dare visibilità a chi porta avanti un mestiere antico e strategico per il futuro del pianeta. Invitiamo i cittadini, e anche i turisti che visitano il nostro territorio, a consumare locale, sostenendo così la filiera corta e la tutela dell’ambiente. Questo progetto non è solo una guida ma un tassello di una strategia più ampia. Accanto alla mappa, il Comune da anni si impegna a sensibilizzare sul tema dell’importanza delle api, promuovendo iniziative educative indirizzate a ragazzi e bambini, piantando piante gradite agli insetti impollinatori e a operare tagli selettivi nei parchi pubblici con l’obiettivo di far fiorire le specie spontanee che nutrono e offrono rifugio a api, farfalle e altri insetti così importanti per tutelare la biodiversità”.