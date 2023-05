“Giornata mondiale delle api”, prosegue il lavoro del Comune di Lastra a Signa a tutela degli insetti e della biodiversità

LASTRA A SIGNA – Il prossimo 20 maggio ricorrerà la “Giornata mondiale delle api” e il Comune di Lastra, per il terzo anno consecutivo, organizza una serie di iniziative e azioni per creare un ambiente favorevole alla sopravvivenza delle api e per sensibilizzare i cittadini e invitarli a gesti semplici per sostenere questi insetti così preziosi […]

Nel corso della prossima settimana saranno distribuiti agli alunni delle scuole di Lastra a Signa dei sacchetti contenenti dei semi da piantare per far crescere fiori che permetteranno alle api di trovare rifugio e cibo, attraverso il polline. La seconda azione messa in campo dal Comune riguarda invece la riqualificazione di aiuole spartitraffico (via Togliatti, piazza Pertini, via XXIV Maggio, via Fermi, via Nuova Guardiana) dove si è proceduto alla piantumazione di piante “amiche delle api”, per tutelare la biodiversità urbana incentivando la presenza delle api in città in quelle aree che non creano problemi o fastidi alla popolazione, come invece accadrebbe in parchi pubblici e aree cani.

infine, venerdì 19 maggio alle 16.30 presso i giardini di via Togliatti si terrà un’attività didattica gratuita per bambini “I mille segreti dell’alveare” a cura di Bucolica Circolo Culturale agricolo. A seguire merenda per tutti a base di miele. Ad aprire l’iniziativa i saluti del sindaco Angela Bagni, dell’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni e della dirigente scolastica Eleonora Marchionni.

“Prosegue il nostro lavoro di educazione e informazione ambientale, – ha detto l’assessore Di Giovanni – sulla scia anche del protocollo d’intesa firmato con la Regione Toscana allo scopo di mettere in campo azioni finalizzate alla comunicazione dell’importanza delle api e del settore per la tutela della biodiversità e all’assunzione di impegni volti a garantire un ambiente urbano e periurbano accogliente e idoneo per la vita delle api. Uno dei nostri obiettivi è partire dalle giovani generazioni e dalla scuola per diffondere tali messaggi e proseguire nell’impegno a fare di Lastra a Signa un Comune amico delle api e degli insetti impollinatori”.