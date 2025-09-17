Giornata mondiale per il cuore: sabato 27 settembre le iniziative a Signa con la Pubblica Assistenza

SIGNA – Anche la Pubblica Assistenza Signa aderisce alla “Giornata mondiale per il cuore” che si celebra in tutto il mondo per promuovere la salute cardiovascolare e la conoscenza delle tecniche di rianimazione. Sabato 27 settembre, quindi, dalle 9 alle 12.30, l’associazione organizzerà in piazza Stazione a Signa un punto di informazione e formazione aperto a tutta la cittadinanza, “per sensibilizzare – spiegano – sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari, sugli stili di vita sani e per richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza di conoscere le manovre di rianimazione di base. Ogni anno, solo in Italia, sono più di 60.000, di qualsiasi età, le persone colpite da morte cardiaca improvvisa. Non a caso, la nostra associazione è impegnata da sempre non solo nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, ma anche nella formazione e nella sensibilizzazione pubblica sui temi della tutela della salute, oltre ad avere realizzato a Signa una rete di defibrillazione pubblica, efficiente e ben strutturata, che consente di garantire una prima risposta efficace in caso di arresto cardiaco in area pubblica”. Per poi aggiungere: “Inoltre siamo impegnati annualmente nelle scuole, in progetti di educazione e sensibilizzazione, con il coinvolgimento di studenti, famiglie e docenti. E il 27 settembre vogliamo proseguire in questa strada, sensibilizzando tutta la popolazione, con isole di formazione sulle manovre di rianimazione e uso del defibrillatore, controlli di base della pressione arteriosa, glicemia e ossigenazione del sangue, illustrazione dei mezzi di soccorso. Tutte le iniziative saranno gratuite. L’iniziativa si svolgerà simultaneamente in centinaia di piazze italiane, coinvolgendo tutte le Pubbliche Assistenze della rete nazionale Anpas e numerose altre associazioni”.