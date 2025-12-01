SESTO FIORENTINO – Continuano gli appuntamenti del festival Giorni di Storia. “L’arte al tempo dell’assedio degli imperiali nella Firenze Repubblicana del 1529-30” è il titolo della conferenza che lo storico dell’arte Antonio Natali, già direttore degli Uffizi dal 2006 al 2015, proporrà martedì 2 dicembre alle ore 18 alla Biblioteca CiviCa di Calenzano. Mercoledì 3 dicembre, alle 17,30, alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, il responsabile relazioni internazionali della rivista Limes Fabrizio Maronta sarà ospite del festival con un incontro dal titolo “Nel caos del nuovo disordine mondiale”. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero. In programma fino a giovedì 11 dicembre a Sesto Fiorentino e Calenzano, “Giorni di Storia Festival” è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con il Comune di Calenzano e l’Istituto Ernesto De Martino, con il sostegno di Unicoop Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Consiglio regionale della Regione Toscana. Ingresso libero.