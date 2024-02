“Giorno del ricordo”: le critiche del centrodestra, le parole del presidente del consiglio comunale

CAMPI BISENZIO – “A Campi Bisenzio occorre rimuovere la cortina di indifferenza e ostilità verso il “Giorno del ricordo”. Grave, infatti, la mancanza di un evento ufficiale quest’ oggi alla presenza del sindaco e dell’amministrazione comunale”. Così si sono espressi Paolo Gandola, capo gruppo delle liste di centrodestra (Forza Italia-Pli-Udc, Lega, Cambiare si può e centrodestra campigiano) Nicola Douglas de Fenzi, capo gruppo di Impegno Vero, e Angelo-Victor Caruso, coordinatore di Forza Italia a Campi, che stamani si sono recati a deporre un omaggio floreale ai via Siena a Campi Bisenzio, ai giardini dedicati a tutti i martiri, insieme a Daniele Falciai di Impegno Vero e Genovina Pierini di Forza Italia.

“Il “Giorno del ricordo”, così come il “Giorno della memoria”, – hanno aggiunto – deve essere un monito alle nostre coscienze, se il dialogo non prevarrà sul pregiudizio, se lo spirito di fratellanza non prevarrà su quello della discordia, vi sarà sempre il rischio che i valori acquisiti della libertà, della democrazia e della giustizia possano ancora essere messi in crisi. Male ha fatto anche quest’anno l’amministrazione comunale a non prevedere una iniziativa istituzionale ufficiale per onorare la ricorrenza prevista per oggi da una legge dello Stato la storia non può essere vivisezionata a piacere, il dramma delle foibe è parte integrante della storia della nostra nazione, piaccia o non piaccia”.

Sulla ricorrenza odierna si è espresso anche il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici: “Una pagina brutta per l’umanità, che per anni è stata assente dalle pagine dei libri di storia. Una vera e propria pulizia etnica ai danni degli Italiani, che per anni è stata volutamente taciuta. È necessario ricordare per non dimenticare mai. Viva il ricordo, viva l’Italia”.