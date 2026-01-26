Giorno della memoria, al Teatro delle Arti lo spettacolo “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman 

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa celebrerà il giorno della memoria per ricordare tutte le vittime dell’Olocausto e del nazifascismo con lo spettacolo “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman, adattamento e regia di Ciro Masella. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro delle Arti in due momenti: mercoledì 28 gennaio alle 10 […]

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa celebrerà il giorno della memoria per ricordare tutte le vittime dell’Olocausto e del nazifascismo con lo spettacolo “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman, adattamento e regia di Ciro Masella. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro delle Arti in due momenti: mercoledì 28 gennaio alle 10 per l’iniziativa dedicata alle scuole, introdotta dai saluti istituzionali del sindaco Emanuele Caporaso, del presidente del consiglio comunale Pietro Milanesi, della dirigente dell’istituto comprensivo Eleonora Marchionni, di Riccardo Pierini di Aned Firenze e di Mauro Marzi della sezione Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa. Successivamente interverrà Leda Livi della Comunità ebraica di Firenze e poi gli studenti potranno assistere allo spettacolo.

Il giorno precedente, invece, martedì 27 gennaio, alle 21, sarà dedicato al pubblico del teatro all’interno della stagione. Considerato uno dei più intensi racconti sull’amicizia e sulle lacerazioni prodotte dalla storia, “L’amico ritrovato” è ambientato nella Germania degli anni trenta e narra il legame profondo tra due adolescenti: Hans, figlio di una famiglia ebrea, e Konradin, giovane aristocratico tedesco. Un’amicizia autentica, “del cuore”, destinata a infrangersi sotto il peso delle leggi razziali e dell’ascesa del nazismo. Una storia di formazione tesa e struggente che interroga il presente, riportando al centro temi universali come l’insensatezza delle discriminazioni, il coraggio delle scelte difficili, la perdita e la memoria. Nell’allestimento firmato da Ciro Masella, in scena insieme a Filippo Lai, il romanzo prende corpo attraverso un racconto teatrale essenziale e potente, capace di intrecciare innocenza e tragedia, dimensione privata e responsabilità collettiva, restituendo tutta la forza poetica del testo di Uhlman. Informazioni per lo spettacolo di martedì 27 gennaio: biglietti on line al link

https://www.ticketone.it/event/lamico-ritrovato-teatro-delle-arti-20692079/ oppure 055 8720058 – biglietteria@tparte.it – WhatsApp 371 115 2940.