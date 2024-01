Giovane rapinato alle Cascine, la Polizia arresta 28enne marocchino

FIRENZE – Arrestato dalla Polizia, ieri sera in via Olmi, marocchino di 28 anni, responsabile di una rapina insieme ad un complice, sfuggito all’arresto, ai danni di un giovane di 23 anni. I due malviventi, secondo quanto ricostruito dagli agenti , si sarebbero avvicinati alla vittima, con la banale scusa di effettuare una telefonata dal […]

FIRENZE – Arrestato dalla Polizia, ieri sera in via Olmi, marocchino di 28 anni, responsabile di una rapina insieme ad un complice, sfuggito all’arresto, ai danni di un giovane di 23 anni. I due malviventi, secondo quanto ricostruito dagli agenti , si sarebbero avvicinati alla vittima, con la banale scusa di effettuare una telefonata dal suo cellulare. D’un tratto il complice dell’uomo arrestato avrebbe minacciato il malcapitato giovane con un oggetto metallico e gli avrebbe strappato la collanina d’argento, per poi darsi alla fuga, insieme all’altro malvivente, in direzione di piazzale Vittorio Veneto. Le volanti, subito intervenute, sono riuscite a fermare uno dei due autori dell’aggressione, accompagnato in seguito nel carcere di Solliciano. La Polizia sta ancora indagando sull’episodio. All’appello manca infatti la collanina rubata, con ogni probabilità in mano al complice del marocchino fermato, che è riuscito a sottrarsi all’arresto.