Giovani Democratici: “Soddisfatti del risultato ottenuto da Tommaso Bruni”

SESTO FIORENTINO – Soddisfatti per il risultato come prima forza politica della città i Givoani Democratici sestesi. “Un risultato frutto del lavoro svolto con passione e instancabile fervore da parte della comunità democratica, – dicono in una nota – vedendo un grande protagonismo di noi Giovani Democratici. Attivismo confermato dall’elezione del nostro segretario comunale, Tommaso Bruni , che è il consigliere comunale più giovane eletto nella Regione Toscana nell’attuale tornata elettorale e secondo degli eletti nella lista del Partito Democratico di Sesto. Un risultato nato dalle istanze che la nostra comunità porta avanti. Partendo dalla necessità di spazi di aggregazione per i giovani, impegno comunale per l’agevolazione del lavoro giovanile, la tutela del diritto all’abitare ritenuto per ciò che è, ovvero diritto sociale e argomento per cui lottare, e la necessaria introduzione del salario minimo comunale”. I GD conferma di proseguire con l’impegno. “Porteremo avanti le nostre battaglie all’interno delle sedi istituzionali, – dicono – tramite il nostro eletto, non limitandoci a propagandare la necessità di avere un “protagonismo giovanile”, ma cercando di attuare delle politiche pubbliche a sostegno dell’emancipazione della nostra generazione. Condizione che si può realizzare nel caso in cui il Partito Democratico porti avanti una linea di crescita dei propri giovani nelle scelte amministrative e politiche dei prossimi mesi, come ha compiuto nella composizione delle proprie liste. Una modalità che permetterà di continuare a far crescere il consenso della nostra comunità”.