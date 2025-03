Giovannini (Forza Italia): “Nuova frana lungo la Fi-Pi-Li, è tutta da monitorare. La manutenzione torni ad Anas”

LASTRA A SIGNA – “Ancora una volta”: usa queste parole il coordinatore provinciale di Forza Italia, Paolo Giovannini, per descrivere il proprio stato d’animo dopo la nuova frana causata dal maltempo. “Appena un anno fa – spiega – era stata riaperta la Fi-Pi-Li e da pochi mesi anche la strada comunale di Carcheri. Oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) una nuova frana, sempre nel medesimo posto, appena più a monte del precedente intervento. La Fi-Pi-Li è in pessimo stato, deve essere monitorato tutto il percorso”. Per poi aggiungere: “Anche a “valle” dell’intervento si può notare che il guard rail risulta piegato verso la scarpata. Il Comune richieda subito l’intervento per non compromettere di nuovo la percorrenza. E’ ovvio che la gestione della manutenzione deve ritornare ad Anas, la Città metropolitana non ha la possibilità economica di provvedere a tutti gli interventi che sono necessari per mettere in sicurezza questa importante strada di grande comunicazione”.