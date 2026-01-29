Giovedì 12 febbraio la presentazione alla cittadinanza del piano di Protezione civile

POGGIO A CAIANO. Giovedì 12 febbraio sarà presentato alla popolazione il nuovo piano comunale di protezione civile. L’appuntamento è alle 21 nella sala Tribolo alle Scuderie Medicee dove interverranno il sindaco Riccardo Palandri, il responsabile della protezione civile comunale Massimo Tamburini e Federico Binaglia dell’Anci Toscana. Difatti, gli uffici comunali per la stesura del piano hanno lavorato insieme all’Anci. Con il nuovo piano di protezione civile, l’amministrazione comunale “si impegna a fronteggiare le emergenze che possono interessare il territorio poggese, Il piano di protezione civile comunale rappresenta, quindi, una guida chiara su cosa fare, dove intervenire e come coordinarsi in caso di calamità. Questo strumento – spiega il sindaco Palandri – è fondamentale per la nostra comunità, anche alla luce dell’incremento delle ondate di maltempo che stanno colpendo il nostro territorio. Non è solo una raccolta di procedure: è uno strumento pratico che indica dove e come agire in caso di allerte meteo e altre emergenze, per garantire interventi rapidi, coordinati ed efficaci. Sono contento del lavoro che è stato fatto e che si adegua anche alle vigenti normative. Giovedì 12 febbraio presenteremo il piano di protezione civile alla cittadinanza, spiegando come è stato suddiviso per punti e l’importanza che riveste. Ringrazio l’Anci per la disponibilità e per il fondamentale apporto che ci ha dato per la redazione del documento”.