Giovedì 13 a Ginestra la prima azione collettiva di “Resistenze artistiche”: l’artista, la comunità e la Pesa

LASTRA A SIGNA – Prima azione artistica collettiva lungo la Pesa giovedì 13 luglio con Sona Baradaran e la sua opera realizzata durante la residenza artistica “Transire Flumen” presso le sedi delle associazioni Mi chiamo Viscardo e Arbus a Ginestra Fiorentina. L’azione artistica si concretizzerà infatti in un dipinto di 3mx1m di cui, con una Action Cam, con angolazione a piombo che ha inquadrato l’artista dall’alto, sono state riprese tutte le fasi della realizzazione dell’opera. Il pubblico di spettatori, invece, che parteciperanno alla passeggiata che precederà il disvelamento dell’opera, sarà espressione esso stesso di una collettività che sarà parte integrante del percorso artistico. L’artista, 44 anni, di Teheran, seguendo il suo amore per il mondo del cinema, ha frequentato il Dams a Roma. Nel 2018 ha cominciato a partecipare alle attività della Tinaia associazione onlus, dedita alla valorizzazione e conservazione delle opere nate all’interno del Centro di Attività Espressive, sperimentando varie tecniche e concentrandosi poi soprattutto sulla pittura su tela: pennellate rapide tratteggiano mondi onirici dove personaggi e simboli sembrano come sospesi.

È il primo appuntamento del programma che prosegue a settembre di “Resistenze artistiche. Un progetto artistico e teatrale collettivo sul territorio di Ginestra Fiorentina in dialogo con il torrente Pesa”, promosso grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando Arte – Attività artistiche e culturali 2023. Il progetto è svolto in collaborazione la Salute Mentale zona empolese della Asl Toscana centro ed è patrocinato dal Comune di Lastra a Signa. Ne è capofila l’associazione Arbus in uno scambio continuo con le altre tre associazioni coinvolte, Teatro Come Differenza, Mi chiamo Viscardo e Spazio Ipotetico, la prima attiva anche nell’ambito della salute mentale ma tutte e tre forti di esperienze teatrali e artistiche diverse che lavorano sul territorio fiorentino e nell’empolese. La passeggiata è realizzata a cura del Contratto di fiume del Torrente Pesa, il patto costitutivo sottoscritto da 25 enti firmatari per una visione condivisa e inclusiva con le comunità del territorio.