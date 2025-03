Giovedì 27 marzo riapre via Carmignanese. Il cantiere di Publiacqua si sposta in via Nella Borchi  

CARMIGNANO – Domani, giovedì 27 marzo, riapre via Carmignanese: il cantiere di Publiacqua, che sta realizzando la nuova fognatura nel capoluogo, si sposta in via Nella Borchi, con i lavori che proseguiranno al di fuori della sede stradale, senza limitazioni. Con lo spostamento del cantiere riprende regolarmente la circolazione, con Carmignano che sarà nuovamente raggiungibile direttamente da Poggio a Caiano.

“Finalmente la strada riapre. C’è voluto un po’ più del previsto – dice il sindaco Edoardo Prestanti – perché ci sono stati problemi di sicurezza del cantiere. C’è voluta un po’ di pazienza, e ringrazio per questo i cittadini. Sapevamo, e lo avevamo annunciato, che si tratta di lavori lunghi e complessi. Un’opera importante per la nostra comunità e per la corretta gestione del territorio. Un intervento di manutenzione straordinaria, con nuove condutture e una rete fognaria ex novo”. Un’opera a suo modo “storica” per Carmignano: alla sua conclusione consentirà di eliminare 13 scarichi, ancora esistenti, diretti in ambiente, e di realizzare un nuovo sistema di smaltimento dei reflui del capoluogo. Un’opera di valore anche da un punto economico: l’investimento è di oltre 9 milioni di euro. Con la riapertura di via Carmignanese sono ripristinati anche i normali percorsi del trasporto pubblico e del trasporto scolastico.