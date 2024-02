Giovedì al campo del San Lorenzo l’ultimo saluto ad Alessio Rapezzi

CAMPI BISENZIO – L’ultimo viaggio di Alessio Rapezzi si concluderà giovedì a Campi Bisenzio. Il console italiano in Egitto ha dato infatti il via libera e oggi il “Rapa”, accompagnato in questo triste viaggio dalla compagna, Laura, e dal fratello, Simone, arriverà prima a Roma per poi essere riabbracciato dai familiari a Firenze. Chiunque lo […]

CAMPI BISENZIO – L’ultimo viaggio di Alessio Rapezzi si concluderà giovedì a Campi Bisenzio. Il console italiano in Egitto ha dato infatti il via libera e oggi il “Rapa”, accompagnato in questo triste viaggio dalla compagna, Laura, e dal fratello, Simone, arriverà prima a Roma per poi essere riabbracciato dai familiari a Firenze. Chiunque lo desideri, invece potrà farlo giovedì 29, dalle 15 alle 18 al campo sportivo del San Lorenzo. A conclusione di una settimana straziante. Sette giorni tristissimi, ma densi di ricordi e di emozioni. Culminati ieri sera in occasione della partita casalinga della Fiorentina contro la Lazio quando la Curva Fiesole gli ha dedicato un minuto di silenzio alla presenza della figlia Luna. A tratteggiare invece le ultime ore in Egitto è stato ancora una volta il fratello di Alessio, che vuole ringraziare, oltre agli amici, “il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e l’attrice Chiara Francini, il primo amore di Alessio: anche da lontano ci hanno supportati in tutto per velocizzare i tempi del rientro”. Nel fine settimana, inoltre, Rapezzi è stato ricordato con degli striscioni realizzati da Lanciotto e Signa: “La tua luce brillerà in eterno. Per sempre con noi, ciao Rapa”, queste le parole che “brillano” sulla tribuna della società rossoblu. Più semplicemente “Ciao Alessio, ciao Pezza” quelle invece riportate sugli striscioni preparati dal Signa (Rapezzi era uno dei tecnici della Scuola calcio, Marco Pezzati, anche lui tifosissimo viola, scomparso nei giorni scorsi in un incidente stradale in Calabria, in passato ha vestito la maglia del Signa) accomunando in questo modo il tragico destino dei due ragazzi.

Domani è anche il giorno dell’evento a favore degli alluvionati a Spazio Reale realizzato in collaborazione da Banda Albereta e Aran Island presso Spazio Reale (che ha collaborato nell’organizzazione). E proprio Banda Albereta ricorda così Alessio con un post su Facebook: “Prima di iniziare la serata avremo un pensiero per le vittime dell’alluvione e un pensiero anche per Alessio. Era prima di tutto un amico e un sostenitore convinto della nostra associazione e soprattutto nei giorni subito dopo il 2 novembre ha speso molto del suo tempo al servizio di famiglie che si trovavano in difficoltà e nel mezzo al fango. Un cuore enorme, un ragazzo sincero e pieno di valori, un amico di tutta Campi: ci mancherai Ale, mancherai a tutta Campi”.