Girano in macchina senza assicurazione e con sei sacchi di scarti tessili: denunciati dai Carabinieri

SIGNA – Nel corso del pomeriggio del 24 ottobre, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, una pattuglia della Stazione Carabinieri di San Piero a Ponti è intervenuta in via Pistoiese, nel Comune di Signa, procedendo al controllo di un veicolo occupato da due cittadini stranieri. Nella circostanza, i militari dell’Arma hanno accertato che il mezzo trasportava, senza autorizzazione, sei sacchi del peso complessivo di 180 kg, contenenti scarti tessili classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Per questo i due sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti speciali e mentre il veicolo e i rifiuti, sono stati sottoposto al sequestro penale nonché al fermo amministrativo poiché privo della prevista copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Uno dei due stranieri, è stato inoltre deferito alla competente Autorità in quanto risultato irregolare sul territorio italiano.