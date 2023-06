Giugno al Museo archeologico di Gonfienti: tutti gli appuntamenti

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti ha organizzato un giugno denso di appuntamenti per far conoscere a tutti la grande ricchezza storico-archeologica dalla Piana, anche con appuntamenti musicali e dedicati ai bambini. Sabato 10 giugno dalle 9.30 alle 12.30 si svolgerà l’evento “Etruschi e romani nella Piana a Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino”: […]

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti ha organizzato un giugno denso di appuntamenti per far conoscere a tutti la grande ricchezza storico-archeologica dalla Piana, anche con appuntamenti musicali e dedicati ai bambini. Sabato 10 giugno dalle 9.30 alle 12.30 si svolgerà l’evento “Etruschi e romani nella Piana a Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino”: una visita guidata al Museo archeologico di Gonfienti e a seguire, grazie alla collaborazione con la Pro loco di Sesto Fiorentino, visita alla Villa Romana sotto il centro commerciale “Centro Sesto”. Il costo è di 5 euro. Lo spostamento dal Museo alla Villa sarà effettuato con mezzi propri. E’ necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail info@museogonfienti.it o telefonando al numero 055 8959701 in orario di apertura.