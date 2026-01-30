News

Giulia Viganò entra al posto di Diana Kapo in consiglio comunale

SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale ha deliberato nella seduta di giovedì 29 gennaio la surroga della consigliera del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra Diana Kapo, dimessasi nei giorni scorsi. Al posto della consigliera Kapo siederà Giulia Viganò, prima dei non eletti nella lista Sinistra Italiana.

