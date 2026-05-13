Giustizia, innovazione e cultura: Azione Prato presenta le priorità per la città

PRATO – Il commissario Luca Venturella di Azione Prato ha presentato le priorità programmatiche per la città: giustizia, innovazione e cultura. I candidati di Azione, Rizzuto e Gargini, saranno presenti infatti nella lista civica a sostegno di Matteo Biffoni, “portando – spiega – nella coalizione un contributo pragmatico, riformista e orientato a soluzioni realizzabili. Il […]

PRATO – Il commissario Luca Venturella di Azione Prato ha presentato le priorità programmatiche per la città: giustizia, innovazione e cultura. I candidati di Azione, Rizzuto e Gargini, saranno presenti infatti nella lista civica a sostegno di Matteo Biffoni, “portando – spiega – nella coalizione un contributo pragmatico, riformista e orientato a soluzioni realizzabili. Il primo tema è l’emergenza giustizia. L’efficienza degli uffici giudiziari incide direttamente sulla sicurezza dei cittadini, sulla legalità e sulla capacità dello Stato di dare risposte in tempi adeguati. Il Tribunale di Prato versa in condizioni non più accettabili: serve pianificare la sostituzione dell’attuale edificio e, se possibile, avviare l’intervento entro la prossima legislatura. Resta inoltre il problema degli organici, carenti sia nella pianta prevista sia nelle coperture effettive. Per questo Azione chiede una mobilitazione delle istituzioni locali, dell’Ordine degli avvocati e delle associazioni di categoria per ottenere dal Governo interventi strutturali”.

Altro nodo è il caro affitti,” che colpisce il personale pubblico di prima destinazione: cancellieri, agenti delle forze dell’ordine, insegnanti, operatori sanitari. Nella piana Prato-Firenze il costo dell’abitare può assorbire oltre metà dello stipendio, spingendo molti lavoratori a chiedere il trasferimento. È un problema concreto, che indebolisce i servizi pubblici. Azione propone di estendere i Patti per la Sicurezza coinvolgendo associazioni di categoria, Uppi, terzo settore, Curia e fondazioni, insieme a strumenti di edilizia convenzionata. Sul fronte dell’innovazione, Azione propone un assessorato all’Innovazione e alla transizione digitale, con il compito di coordinare Smart city, Cybersecurity, sostegno al distretto tessile e promozione tecnologica della città. Prato deve guardare al 2050: sensori intelligenti, monitoraggio delle reti, mobilità avanzata, riduzione degli sprechi e maggiore sicurezza urbana. La tecnologia deve servire a risolvere problemi concreti, non a riempire i programmi di parole vuote”.

Fondamentale anche la sicurezza informatica: “Servono investimenti per proteggere i servizi digitali della pubblica amministrazione e una piattaforma gratuita di formazione per cittadini e imprese, sul modello già operativo a Milano. Per il distretto tessile, Azione propone due certificazioni: “100% Prato”, dedicata al processo produttivo, e “Re-Made in Prato”, legata all’economia circolare. L’obiettivo è aiutare le imprese serie del territorio nel rapporto con i grandi marchi internazionali, valorizzando qualità, sostenibilità e competenze. Sulla cultura, Azione propone back-office unico, task force per i fondi europei, biglietto integrato, itinerari tematici, nuovi spazi espositivi e più accoglienza turistica. Con Rizzuto e Gargini nella lista civica per Biffoni, Azione porta una linea chiara: meno propaganda, più amministrazione”.