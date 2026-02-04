“Giustizia per Niccolò Ciatti”: il libro di Morviducci presentatoal Parlamento Europeo con Nardella e Torselli

CAMPI BISENZIO – Familiari, amici, istituzioni continuano a chiedere giustizia per Niccolò Ciatti. È stato presentato nel cuore dell’Europa il libro “Giustizia x Niccolò Ciatti” (Ab edizioni), scritto dal giornalista Fabrizio Morviducci. Il volume è stato presentato oggi pomeriggio nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, alla presenza degli eurodeputati Dario Nardella e Francesco Torselli, […]

CAMPI BISENZIO – Familiari, amici, istituzioni continuano a chiedere giustizia per Niccolò Ciatti. È stato presentato nel cuore dell’Europa il libro “Giustizia x Niccolò Ciatti” (Ab edizioni), scritto dal giornalista Fabrizio Morviducci. Il volume è stato presentato oggi pomeriggio nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, alla presenza degli eurodeputati Dario Nardella e Francesco Torselli, insieme all’autore del libro, ai genitori e amici del ragazzo e alla consigliera del Comune di Scandicci Filomena Ausilio. “Giustizia x Niccolò Ciatti”, dopo la sua pubblicazione nel 2025, è stato presentato anche alla Camera dei deputati, al Consiglio Regionale della Toscana, al Salone internazionale del libro di Torino.

Il volume ricostruisce la vicenda di Niccolò Ciatti, originario di Scandicci, ucciso in Spagna nel 2017, a ventidue anni, e affronta il tema della ricerca di giustizia da parte della sua famiglia. Attraverso un’analisi attenta dei fatti e del contesto giudiziario, il libro pone una riflessione più ampia sulla tutela dei diritti delle vittime, sulle responsabilità istituzionali e sulla necessità di una cooperazione europea più efficace in materia di giustizia. Quella del 4 febbraio rappresenta una nuova occasione per tenere alto l’appello della famiglia Ciatti ad avere giustizia per Niccolò, alla mobilitazione per trovare e assicurare alla giustizia un assassino condannato in via definitiva ma al momento irreperibile.

“Ho seguito fin dall’inizio la dolorosa vicenda dell’uccisione di Niccolò Ciatti, cercando anzitutto di stare accanto alla sua splendida famiglia. Da sindaco sono stato testimone delle peripezie giudiziarie che hanno afflitto familiari e amici di Niccolò. Ricordo il viaggio a Barcellona per incontrare i magistrati spagnoli e le innumerevoli iniziative sostenute dal Comune di Firenze e dalla Città Metropolitana, insieme alla comunità di Scandicci. Per questo, anche oggi a Bruxelles, da deputato europeo, sento il dovere di continuare a tenere alta l’attenzione su un dramma che non ha ancora avuto un esito di giustizia. Un dramma che deve fare i conti con la storia dell’omicida di Niccolò, che circola ancora a piede libero nonostante le sentenze che lo condannano. Abbiamo portato a Bruxelles la storia di Niccolò per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica europee, e non ci fermeremo fino a quando il corso della giustizia non sarà completato. Per questo ringrazio Fabrizio Morviducci per aver scritto questo libro, che ci permette di continuare a batterci, tutti insieme, per Niccolò e la sua famiglia”, ha detto Nardella.

“Niccolò è stato ucciso nella notte dell’11 agosto 2017. In questi otto anni di processi, a cavallo tra Spagna e Italia, la giustizia sostanziale è diventata un concetto sempre più relativo. Sui muri di Firenze e di Scandicci resistono ancora gli striscioni “Giustizia per Niccolò Ciatti” e “Non dimenticatemi”, affissi dagli amici. Eppure oggi abbiamo un assassino conclamato, con due condanne per omicidio, libero a causa di un cavillo giudiziario. Il pensiero va ai genitori di Niccolò, encomiabili e instancabili in questi lunghi anni: un fulgido esempio di quanta forza possa generare l’amore per un figlio perso ingiustamente. Oggi gettiamo nel vaso della sete di giustizia un’altra piccola goccia, nella speranza che, prima o poi, tutti insieme, si riesca finalmente a farlo traboccare”, ha aggiunto Torselli.