Gkn e movimento studentesco, giovedì 21 ottobre iniziativa Udu presso il polo universitario di Novoli

FIRENZE – Per la prima volta dalla pandemia, viene organizzata un’iniziativa in presenza all’interno dell’università di Firenze, organizzata da Udu: “Quali sono le prospettive della lotta dei lavoratori Gkn e in che modo essa si congiunge con le istanze del movimento studentesco?” il tema. Intervengono Dario Salvetti, Rsu Gkn, Annalisa Tonarelli, docente di Sociologia del lavoro Unifi, Marta Fana, autrice di “Basta Salari da Fame”, e Maurizio Brotini, Cgil Toscana. L’appuntamento è per dopo domani, giovedì 21 ottobre, alle 16.30, presso il Polo di Novoli, aula D6.118. Anche in diretta sui canali social di Udu Firenze. Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 3664743974 (obbligatorio il Green Pass). Al termine dell’iniziativa Udu Firenze leggerà un comunicato con la propria posizione sull’università pubblica.