Gkn. Il consigliere regionale PD Merlotti “La battaglia dei lavoratori appartiene a tutto il nostro territorio”

CAMPI BISENZIO – “Quella della Gkn è una vicenda ingiusta e dolorosa, davanti alla quale, però, non ci arrendiamo”. E’ quanto afferma il consigliere regionale del PD Fausto Merlotti che questa sera parteciperà a Firenze alla manifestazione indetta da Anpi Toscana e dal presidio permanente dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio in occasione della ricorrenza della Liberazione di Firenze.

“Parteciperò alla manifestazione di questa sera che cade in una ricorrenza importante per la città di Firenze e per tutta la Toscana e ringrazio Anpi Toscana per questa scelta di grande valore simbolico. – prosegue Merlotti – La battaglia dei lavoratori della Gkn appartiene a tutto il nostro territorio, che rischia di subirne gli effetti diretti, ma non riguarda soltanto lo stabilimento di Campi Bisenzio, interessa tutti, perché vuole riaffermare il valore del lavoro e la dignità delle persone e dei lavoratori. E’ giusto e importante che le istituzioni siano presenti a fianco dei lavoratori, come hanno fatto fino ad adesso, e che continuino a lavorare alla ricerca di una soluzione positiva per una vicenda che ci ha mostrato il volto più vigliacco della speculazione”.