Gkn. La solidarietà del PD sestese ai lavoratori

SESTO FIORENTINO – “Ieri con una delegazione del PD Sesto siamo stati al presidio della Gkn. Quello che è successo è qualcosa di vergognoso e inaccettabile. Siamo a fianco dei 422 lavoratori e lavoratrici, dei sindacati e del sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi”. Lo afferma in una nota Claudia Pecchioli del PD sestese.

“La parte da cui stare è una sola: quella delle persone, del lavoro, del territorio. – prosegue la nota -Questo è un caso nazionale e adesso oltre alla vicinanza e alla solidarietà devono essere trovate risposte e strumenti dal Governo per impedire questa barbarie e fermare altre situazioni analoghe che si potrebbero verificare sul territorio nazionale. Ognuno adesso faccia la sua parte”.

“Siamo orgogliosi del Sindaco Emiliano Fossi e del suo coraggio per aver firmato un’ordinanza che vieta ai tir di avvicinarsi alla sito della multinazionale GKN e quindi impedire di fatto di poter portare via i macchinari dall’interno della fabbrica. – aggiunge il segretario PD di Sesto Massimo Labanca – Ovviamente tutto questo non può essere sulle spalle di un Sindaco ma deve essere sulle spalle di tutta Italia e aggiungo dell’Europa. Non è ammissibile il dumping sociale, non è ammissibile la cessazione di attività senza preavviso, non è ammissibile che la finanza e la speculazione prevalgano su tutto e su tutti”.