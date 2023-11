Gkn, l’azienda diserta il tavolo. Regione, Comune di Campi e sindacati: “Inaccettabile procedere con i licenziamenti”

FIRENZE – Nuovo tavolo ieri per la ex Gkn in Regione, con istituzioni – Comune di Campi e Città metropolitana – sindacati e Rsu. Un tavolo convocato da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, prendendo atto della mancata, “auspicata e più volte richiesta”, convocazione del tavolo nazionale. L’incontro in Regione […]

FIRENZE – Nuovo tavolo ieri per la ex Gkn in Regione, con istituzioni – Comune di Campi e Città metropolitana – sindacati e Rsu. Un tavolo convocato da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, prendendo atto della mancata, “auspicata e più volte richiesta”, convocazione del tavolo nazionale. L’incontro in Regione era stato convocato una settimana fa, ma l’azienda ha annunciato con 24 ore di anticipo rispetto alla data di convocazione la decisione di non partecipare. Il Comune di Campi, rappresentato dall’assessore al sociale, Lorenzo Ballerini, ha descritto la situazione del territorio che al momento è drammatica: “Migliaia le famiglie coinvolte e le case che ancora non sono abitabili, centinaia le persone sono in questo momento collocate in altri alloggi. Per questo, e considerato che i danni non sono ancora stimabili, è inaccettabile che si proceda con i licenziamenti, senza tenere conto della drammaticità della situazione a Campi, con il rischio aumentare la frattura sociale attualmente in essere sul territorio”. Tutti i soggetti presenti, quindi, hanno chiesto il ritiro o quanto meno la sospensione della procedura di licenziamento collettivo e la ricerca di un ammortizzatore sociale ulteriore, quale forma di sostegno a reddito e di alternativa ai licenziamenti. Dal tavolo poi è partito un doppio appello: alla responsabilità sociale dell’azienda, che con 180 licenziamenti infligge un nuovo dramma sociale al territorio; e al Governo nazionale, che non può rimanere indifferente dinanzi alla bomba sociale che potrebbe esplodere a Campi. Si ritiene urgente la convocazione del tavolo nazionale e si invita l’azienda a non sottrarsi al confronto in nessuna sede.