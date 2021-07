Gkn. PD Calenzano “Siamo davanti ad un avvenimento surreale e incomprensibile”

CALENZANO – Solidarietà ai lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio e alle loro famiglie è stata espressa dal PD di Calenzano che questa mattina si sono recati al presidio con il segretario Paolo Santini.

“Siamo davanti ad un avvenimento che ha del surreale ed è incomprensibile – si legge nella nota del PD calenzanese – in un momento di difficoltà del Paese che un’azienda di queste dimensioni, che ricordiamolo i committenti principali sono i marchi del gruppo Stellantis, Fiat Chrysler, ha avviato la procedura di mobilità per 422 licenziamenti per cessata attività, saltando qualunque misura alternativa, senza minimamente preoccuparsi della ricaduta di una scelta di questa portata per i lavoratori, diretti e dell’indotto. Non funziona così! A differenza di come ragiona Gkn, in questo paese esistono relazioni, tutele, e valori che sono alla base della tenuta sociale”.

“Lo strappo provocato da Gkn – prosegue la nota – alimenta diffidenza nelle relazioni fra le comunità, e i grandi gruppi capitanati da fondi di investimento. Ci domandiamo, in scelte di questo tipo, che fine ha fatto la responsabilità sociale dell’impresa. È determinante in questo momento non mollare la presa. È determinante l’intervento delle istituzioni, delle forze politiche, delle associazioni di categoria delle imprese. Gkn va isolata nel metodo e nel merito. In questo scenario siamo a fianco associazioni sindacali, e ci mettiamo a disposizione”.