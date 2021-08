Gkn, via al tavolo in Prefettura. Il vice-ministro Todde: “Tutelare i lavoratori, inaccettabile licenziare così. Lo Stato c’è”

CAMPI BISENZIO – Quello di oggi, mercoledì 4 agosto, è l’ennesimo di tanti giorni cruciali nella vicenda della Gkn. Da pochi minuti, infatti, è iniziato il tavolo in Prefettura a Firenze, incontro presieduto dalla vice-ministro Alessandra Todde che, prima di dare il via ai lavori si è intrattenuta a colloquio con il Prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, e il presidente della Regione, Eugenio Giani, incontro a cui ha partecipato anche una rappresentanza dei lavoratori. “Ho convocato l’azienda e le istituzioni locali, – aveva scritto su Facebook il vice-ministro mentre era in viaggio verso Firenze – Regione e Comuni coinvolti e ho deciso, anche questa volta, di fare il tavolo direttamente a Firenze. L’obiettivo è quello di aprire una trattativa per soluzioni che salvaguardino il perimetro occupazionale. Come ho già ribadito, le ristrutturazioni sono lecite, le delocalizzazioni annunciate via mail sono inaccettabili. È importante procedere con il confronto tra le parti per trovare una soluzione a una vertenza così difficile”. Tuttavia anche oggi l’azienda non partecipa “in presenza” ma solo in collegamento mentre sono presenti, oltre al vice-ministro, unico rappresentante del Governo, i Comuni di Firenze e Campi Bisenzio, la Regione, il Ministero del lavoro, Confindustria Firenze e i sindacati.