Gli alunni della Balducci alla scoperta di Monte Morello con il CAI e La Racchetta

SESTO FIORENTINO – Ci sono bambini che scoprono il mondo degli animali, la natura e l’ambiente verde che circonda la propria città e lo raccontano, con stupore attraverso i disegni e le parole. Sono gli alunni della scuola primaria Balducci che hanno partecipato, durante l’anno didattico, a progetti ambientali in collaborazione con il CAI Sesto […]

SESTO FIORENTINO – Ci sono bambini che scoprono il mondo degli animali, la natura e l’ambiente verde che circonda la propria città e lo raccontano, con stupore attraverso i disegni e le parole. Sono gli alunni della scuola primaria Balducci che hanno partecipato, durante l’anno didattico, a progetti ambientali in collaborazione con il CAI Sesto Fiorentino e l’associazione La Racchetta. Questi alunni hanno partecipato ad una attività di scoperta della fauna di Monte Morello. Nel corso dell’anno scolastico i bambini hanno seguito un vero percorso di ricerca: dall’osservazione dell’ambiente naturale alla scoperta delle tecniche utilizzate per monitorare gli animali selvatici, imparando a leggere immagini, dati e tracce della presenza della fauna nel bosco. Un’esperienza che ha unito educazione ambientale, conoscenza del territorio e innovazione tecnologica, aiutando i più giovani a sviluppare uno sguardo più consapevole sulla natura che li circonda. “Conoscere il territorio è il primo passo per imparare a proteggerlo” dicono CAI e La Racchetta. E gli alunni hanno dedicato a questo progetto una serie di elaborati come quello in fotografia.