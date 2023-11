Gli alunni delle primarie progettano un pezzo di verde a Quinto Basso

SESTO FIORENTINO – Gli alunni delle primarie potranno disegnare e progettare le attività nello spazio verde, ora abbandonato, di Rfi tra via Donizetti e via Paganini a Quinto Basso. Si tratta di uno spazio chiamato “Casa della Natura” che fa parte di un progetto di condivisione e partecipazione supportato dal Comune di Sesto Fiorentino, l’IBE-CNR e che l’Associazione Gruppo Amici della Natura “Il Binario” ha preso in comodato d’uso per 5 anni. Per capire quali sono i desideri dei giovani e giovanissimi è stato lanciato un concorso per le scuole nel quale gli alunni potranno esprimere le proprie proposte (ad esempio su funzioni, aspetti estetici, accessibilità, arredo per attività ricreative, sportive, culturali o altro).

Le classi potranno inoltre richiedere la visita allo spazio verde RFI, da svolgersi entro il 30 novembre, comprensiva di attività didattiche su biodiversità e funzioni delle aree verdi da parte di esperti in materia e le proposte possono essere elaborate come classe o gruppo di studenti o da singoli. I materiali a concorso saranno in forma di disegni per le scuole primarie e in forma di video o cortometraggi per le scuole secondarie. La scadenza per l’invio dei materiali è il 15 dicembre 2023.