Gli ambulatori delle Misericordie Fiorentine non si fermano: ecco tutti gli orari di agosto

Molti ambulatori delle Misericordie fiorentine resteranno attivi anche nel mese di agosto, garantendo servizi sanitari essenziali sul territorio. Alcune sedi osserveranno chiusure temporanee per ferie, mentre altre adotteranno orari ridotti. Non tutte le sedi hanno potuto confermare tempestivamente i propri orari estivi, ma questo non significa che non siano operative. Per avere quindi conferma degli orari e dei servizi attivi, è consigliabile contattare direttamente il proprio ambulatorio di riferimento. “Le Misericordie ci sono e continueranno a esserci, come sempre, al fianco della comunità, – dichiara Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie Fiorentine – anche d’estate, nessuno resta solo”. Di seguito il quadro aggiornato delle aperture: Antella: chiuso dall’11 al 15 agosto. Aperto il 18, 20 e 22 (mattina), 19 e 21 (pomeriggio), Badia a Ripoli chiuso dall’11 al 15 agosto, Campi Bisenzio sempre aperto tranne il 15 agosto, Fiesole chiuso il 15 agosto, Firenze – Centro Storico sempre aperto, Firenze – Isolotto chiuso dall’11 al 23 agosto, Firenze – Campo di Marte chiuso dal 4 al 23 agosto, Firenze – Novoli chiuso dal 4 al 30 agosto, Firenze – Rifredi chiuso dall’11 al 24 agosto, Figline Valdarno chiuso dall’11 al 15 agosto, Firenzuola sempre aperto, Galluzzo aperto sempre fino alle 12. Chiuso il 15 e 16 agosto, Impruneta chiuso ufficialmente dall’11 al 23 agosto. La prima settimana del mese sarà a servizio ridotto. Pontassieve chiuso il 14, 15 e 16 agosto, Rufina sempre aperto, eccetto il 15 agosto, San Mauro aperto tutto agosto dalle 9 alle 13, San Piero a Sieve sempre aperto, eccetto il 15 agosto, Tavarnuzze chiuso dal 4 al 31 agosto, Tavarnelle Val di Pesa chiuso dall’11 al 24 agosto, Varlungo chiuso dall’1 al 22 agosto, Vaglia sempre aperto, eccetto il 14 e 15 agosto.