Gli amministratori toscani a Roma per il Giubileo. Il sindaco Fossi “incontra” Papa Leone XIV: “Parole di responsabilità e speranza”

SIGNA – In occasione dell’iniziativa dedicata agli amministratori locali della Toscana promossa dalla Conferenza Episcopale Toscana per il “Giubileo della speranza”, il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, è riuscito a incontrare il Pontefice papa Leone XIV. Ed è stato un momento, racconta Fossi, che porterò per sempre nel cuore. Governare significa servire: farlo per il bene comune è la più alta forma di impegno civile. “Il Giubileo ci invita infatti a guardare avanti con fiducia, a credere che il bene comune é possibile se lo costruiamo insieme, passo dopo passo, con il cuore rivolto al futuro e le mani salde nel presente”. E ancora: “Ascoltare le sue parole sulla responsabilità e sulla speranza, mi ha ricordato quanto grande sia il compito che ogni amministratore assume verso la propria comunità. Governare significa servire: farlo per il bene comune, con umiltà e passione, è la più alta forma di impegno civile che possiamo vivere. Da questa giornata portò con me un sentimento di gratitudine: verso la Chiesa toscana che ha voluto offrirci questo momento di incontro, verso i colleghi amministratori che ogni giorno lavorano con dedizione e soprattutto verso i cittadini di Signa, che sono la ragione del nostro servizio”.