Gli auguri di sindaco e vicesindaco agli ospiti delle Rsa di Comeana e Carmignano

CARMIGNANO – Visita prenatalizia del sindaco Edoardo Prestanti e del vicesindaco Federico Migaldi agli ospiti delle Rsa di Comeana e “Antonio Ricci” di Carmignano. I due amministratori si sono intrattenuti con i responsabili delle due strutture e con i loro residenti, ai quali hanno portato in dono pacchi di dolci e biscotti dell’azienda Amari di Comeana. Prestanti e Migaldi hanno fatto gli auguri agli ospiti delle dur Rsa, in una visita particolarmente gradita dagli assistiti delle due residenze di Comeana e Carmignano.