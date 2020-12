Gli Dei vichinghi sono pop e si ascoltano in un audiolibro. A “raccontarli” è la voce di Antonino Barbetta

SIGNA – E’ uscito ieri “Miti e leggende del Nord”, l’audiolibro letto da Antonino Barbetta e tratto dall’omonimo saggio della storica delle religioni Esther Neumann. Pubblicato dall’editore digitale californiano “La Case Books”, l’audiobook è uscito in esclusiva in streaming su Audible, la piattaforma di Amazon dedicata appunto agli audiolibri, e in digital download su Apple […]

SIGNA – E’ uscito ieri “Miti e leggende del Nord”, l’audiolibro letto da Antonino Barbetta e tratto dall’omonimo saggio della storica delle religioni Esther Neumann. Pubblicato dall’editore digitale californiano “La Case Books”, l’audiobook è uscito in esclusiva in streaming su Audible, la piattaforma di Amazon dedicata appunto agli audiolibri, e in digital download su Apple Books. Barbetta, infatti, classe 1961, signese, all’età di 15 anni si è lasciato trasportare (senza fare resistenza, ci tiene a precisare) dal vortice della Fm radio-mania degli anni ’80, entrando a far parte delle più importanti radio Fm della nostra regione. Ha lavorato, fra gli altri, con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, cavalcando l’onda del successo per dieci anni, un periodo che segnerà profondamente il suo Dna di speaker e voice-over. Oggi realizza format musicali per molte Web Radio, fra le quali Radio Centro Web (Prato), Wortex Radio TV (Genova) e Radio Saba Sound (Chieti). Per Radio Italia Uno (Adelaide), produce in esclusiva per l’Australia del sud il suo format “I grandi della musica internazionale”, in onda sia sul web che sull’Fm Australiana.

Da qui, questa nuova avventura, come spiega Giacomo Brunoro, direttore editoriale di “La Case Books”: “Abbiamo scelto di pubblicare in audiolibro il saggio di Neumann dopo l’ottimo riscontro ottenuto in questi anni dall’e-book. Del resto i vichinghi e lo loro tradizioni hanno da sempre un grande impatto nell’immaginario collettivo popolare, impatto che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale grazie ai tanti blockbuster dei Marvel Studios. Nomi come come Odino, Thor, Loki, ma anche figure emblematiche come i giganti di ghiaccio, i nani, gli elfi oscuri e le valchirie, sono ormai un patrimonio comune dell’immaginario pop contemporaneo. Non è certo una novità, se pensiamo la “Cavalcata delle Valchirie” di Wagner è diventata un’icona pop dopo che Francis Ford Coppola decise di inserirla in una indimenticabile scena di “Apocalypse Now”. Oggi tutti conoscono il Thor interpretato da Chris Hemsworth, ma in pochi conoscono la vera storia del figlio di Odino. Questo audiolibro è l’occasione per un viaggio all’interno di un mondo ricco di fascino, anzi all’interno di 9 mondi, visto che per la mitologia norrena il cosmo è diviso in nove mondi”.

E se Esther Neumann racconta con il suo abituale stile fresco e appassionato la mitologia norrena, esplorando il ricco pantheon nordico e tutte le sue figure mitiche, i suoi animali mostruosi ma anche i suoi caratteri peculiari rispetto alle altre religioni antiche, Barbetta ci mette la voce ma anche la sua personale “interpretazione”: “Solo pochi mesi fa non avrei mai pensato che un giorno mi sarei cimentato nella realizzazione di un audiobook. Devo ammettere che per alcuni aspetti non è stato facile, sia per i nomi dei personaggi e dei luoghi che a volte non sono facili da rendere orecchiabili all’ascolto, sia per il fatto che l’audiolibro stesso è una via di mezzo tra la narrazione poetica e la descrizione storica. Con questo audiobook l’ascoltatore potrà conoscere aspetti diversi da quelli che siamo abituati a cogliere nei film o nei fumetti, potrà viaggiare con la fantasia senza a accontentarsi di informazioni preconfezionate”.

Per quanto riguarda invece la casa editrice, “La Case Books” è un progetto editoriale nato nel 2010 da un’idea di Jacopo Pezzan e Giacomo Brunoro. Amici fin dai tempi del liceo nei primi anni ’90, Pezzan e Brunoro hanno dato vita a una realtà editoriale indipendente che da subito si è distinta per le sue proposte fuori dagli schemi. Nata come casa editrice specializzata in e-book e audiolibri, “La Case Books” è presente in tutti i più importanti digital store mondiali con un catalogo che supera i 600 titoli in 7 lingue (inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, russo e polacco).