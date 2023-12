Gli psicologi toscani donano 10.000 euro ai Comuni alluvionati: una parte per teatro e biblioteca di Campi

FIRENZE – Gli psicologi a favore degli alluvionati. I professionisti iscritti all’Ordine degli psicologi della Toscana, in occasione del Natale, hanno destinato infatti risorse economiche ai Comuni della Toscana che hanno subito danni dal maltempo del 2 novembre scorso. Due le donazioni: una di 6.000 euro a favore di Anci Toscana per la campagna #ripartiamoinsieme, l’altra di […]

FIRENZE – Gli psicologi a favore degli alluvionati. I professionisti iscritti all’Ordine degli psicologi della Toscana, in occasione del Natale, hanno destinato infatti risorse economiche ai Comuni della Toscana che hanno subito danni dal maltempo del 2 novembre scorso. Due le donazioni: una di 6.000 euro a favore di Anci Toscana per la campagna #ripartiamoinsieme, l’altra di 4.000 euro al Teatrodante e alla Biblioteca Tiziano Terzani di Campi Bisenzio per sostenere la riapertura di entrambi, gravemente danneggiati dall’alluvione.

“L’alluvione che ha severamente danneggiato i nostri territori, le vite delle famiglie, le aziende, il lavoro di tanti di noi, ha colpito profondamente anche l’Ordine, – commenta Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi toscani – così il nostro Ordine, che rappresenta tutti gli psicologi iscritti in Toscana, ha pensato, attraverso la donazione, di dare un aiuto concreto a favore dei Comuni alluvionati. Ringrazio la comunità professionale per la generosità, la solidarietà e per essere sempre a favore del benessere a sostegno della popolazione”.