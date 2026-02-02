Gli scontri di Torino e i post che fanno discutere: Europa Verde “condanna” le parole di Montelatici

CAMPI BISENZIO – Le polemiche sugli scontri di sabato pomeriggio a Torino arrivano anche a Campi Bisenzio. A finire nel mirino infatti di Paolo Della Giovampaola e Silvia Noferi (Europa Verde) è il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici, per un post da lui scritto su Facebook proprio in riferimento a quanto successo a Torino. Ma cosa ha scritto Montelatici per far provocare questa reazione? “Manifestare è un diritto, ma si dovrebbe manifestare per qualcosa e non contro qualcuno. Quanto sta accadendo oggi a Torino, per mano di frange violente, è il frutto di un clima d’odio alimentato ad arte dalle sinistre che, invece di essere propositive, preferiscono infiammare le piazze”. I due esponenti di Europa Verde “si appellano” a un comunicato di Avs che condanna gli episodi di violenza: “Per noi che siamo da sempre non violenti quello che è successo durante la manifestazione di Torino è inaccettabile. Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai membri della troupe Rai che è stata oggetto di un’aggressione e agli agenti feriti. Condanniamo con fermezza e senza ambiguità la violenza scatenata da una frangia di manifestanti che non ha nulla a che vedere con le ragioni che hanno animato la stragrande maggioranza dei manifestanti né con la difesa degli spazi sociali e del diritto a manifestare che restano per noi questioni di primaria importanza”. A cui aggiungono: “Rigettiamo i volgari attacchi del presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici. Il presidente del consiglio comunale dovrebbe attenersi al ruolo di garanzia che la sua funzione richiede. Risulta pertanto inaccettabile che si abbandoni a insinuazioni e attacchi che richiamano le derive più estreme dell’area politica da cui proviene; e ci chiediamo: fino a quando le forze di maggioranza potranno sopportare ripetute dichiarazioni e comportamenti di questo tipo?”.